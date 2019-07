Braunschweig: Nachhilfelehrer soll Mädchen missbraucht haben

Der Mann muss sich vor dem Landgericht in Braunschweig verantworten.

Braunschweig. Der 60-Jährige soll zum Ende der Nachhilfestunden sexuelle Handlungen an den Mädchen vorgenommen haben. Die Opfer waren 12 und 13 Jahre alt.

Ein Nachhilfelehrer soll zwei Schülerinnen sexuell missbraucht haben und muss sich deshalb in Braunschweig vor Gericht verantworten. In dem einen Fall sind elf einzelne Übergriffe angeklagt, wie das Landgericht am Mittwoch mitteilte.

Jeweils zu Ende der Nachhilfestunden soll der 60-Jährige sexuelle Handlungen an dem Mädchen vorgenommen haben oder es zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben. Die Taten hätten sich zwischen Januar 2016 und Februar 2017 ereignet, als das Opfer 12 und später 13 Jahre alt war.

Im selben Alter war die zweite Schülerin. Der Lehrer soll sie 16 Mal zwischen August und Dezember 2018 missbraucht haben. Der Prozess soll am kommenden Montag beginnen. dpa