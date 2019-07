Braunschweiger Einbruchs-Opfer wird per Handy alarmiert

Mehrere Unbekannte sind in das Reihenhaus an der Straße An der Worth eingebrochen. Sie kletterten nach Polizeiangaben über einen Zaun am Grundstück, erklommen den Balkon und gelangten nach Aufhebeln der Balkontür ins Innere. Zahlreiche Behältnisse seien durchwühlt worden. Der Inhaber sei zum Tatzeitpunkt im Ausland gewesen. Er sei zur Nachtzeit über einen Bewegungsalarm per Handy über den Einbruch informiert worden. Am folgenden Morgen habe er seinen Bruder über die Einbruchmeldung informiert, der die Polizei informierte. Die Videoaufzeichnung der Überwachungskamera zeigt mehrere Täter.

