Der Unbekannte fuhr laut Polizeibericht auf der Hauptstraße in Wenden. Er kam aus Richtung Veltenhöfer Straße und war stadtauswärts in Richtung Aschenkamp unterwegs. Beim Vorbeifahren an einem Transporter – T 4 mit Pritschenaufbau –, der auf rechts auf dem Parkstreifen abgestellt war, berührte er diesen an der hinteren linken Ecke. Gesucht wird ein blauer Mercedes mit einem Schaden am rechten Außenspiegel. Zeugen werden gebeten, sich unter

(0531) 476-3935

zu melden.