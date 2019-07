Braunschweig. Wegen eines Flächenbrandes war der Heidbergtunnel auf der A39 in beiden Richtungen gesperrt.

Heidbergtunnel in Braunschweig wegen Flächenbrand dicht

Der Heidbergtunnel auf der A39 in Braunschweig ist am Freitagnachmittag in beiden Richtung gesperrt gewesen. Grund war nach Feuerwehr- und Polizeiangaben ein Flächenbrand oberhalb des Tunnels.

Die Verkehrswacht in Hannover hat den Tunnel wegen des Rauches nicht für den Straßenverkehr freigegeben.

Das Feuer war schnell gelöscht, dennoch musste geprüft werden, ob die Belüftungsrohre des Tunnels etwas vom Brand abbekommen haben.

Der Verkehr auf der Autobahn ist seit etwa 17 Uhr wieder freigegeben. ts





Dieser Artikel wird aktualisiert.