Diebe stehlen in Braunschweig Taschen aus Einkaufswagen

Braunschweig. Gleich in zwei Fällen waren Diebe in Supermärkten erfolgreich. Sie stahlen jeweils die Handtasche aus dem Einkaufswagen.

Zunächst erstattete eine 30-jährige Frau Strafanzeige. Sie hatte ihren Einkaufswagen in einem Supermarkt an der Celler Straße laut Polizeibericht nur kurz aus den Augen gelassen. Diebe nutzten die Gelegenheit, um die Geldbörse aus der Handtasche zu entwenden. Neben Bargeld wurden auch Papiere gestohlen. Der Wert des Diebesgutes wird mit mehr als 170 Euro angegeben. Ähnlich erging es kurze Zeit später einer 80-jährigen Frau in einem Supermarkt in Stöckheim. Ihr wurde aus dem Einkaufswagen die Handtasche entwendet. In diesem Fall wird der Wert des Diebesgutes auf mehr als 200 Euro geschätzt. Die Polizei rät dringend dazu, Taschen nicht unbeaufsichtigt in Einkaufswagen liegen zu lassen.