Tiefgarage Magni teilweise gesperrt – Tram wird umgeleitet

Für die Arbeiten, die bis zum 26. Juli dauern, wird das erste Untergeschoss der Tiefgarage vollständig gesperrt. Das teilte die Braunschweiger Verkehrs-GmbH jetzt mit.

Während der Arbeiten bleibt das zweite Untergeschoss für den Parkverkehr weiterhin geöffnet. Von den insgesamt etwa 450 Parkplätzen in der Garage stehen somit auch während der Bauarbeiten rund 225 Parkplätze zur Verfügung.

Die Decke wird laut Pressemitteilung mit Carbon-Faser verstärkten Kunststofflamellen(CFK) ausgestattet. Von Montag bis Sonntag, 15. bis 21. Juli, müssen die Straßenbahnlinien 4 und 5 sowie alle ein- und ausfahrenden Straßenbahnen umgeleitet werden.

Die Tramlinie 4 fährt in dieser Zeit in beiden Fahrtrichtungen über Schloss, John-F.-Kennedy-Platz, Willy-Brandt-Platz zum Leonhardplatz und weiter auf den normalen Linienweg. Die Linie 5 fährt ab der Ersatzhaltestelle Schloss im Waisenhausdamm zum Hauptbahnhof und zurück über den gleichen Linienweg. Die Haltestellen Georg-Eckert-Straße, Museumstraße und Am Magnitor sowie die Haltestelle Leonhardplatz, nur Linie 5, können in dieser Zeit nicht bedient werden.