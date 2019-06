Erneute Morddrohungen gegen Bündnis-gegen-Rechts-Sprecher

„Wir töten dich“ Diese Drohung fand der Bündnis-gegen-Rechts-Sprecher am Sonntag an seiner Haustür vor.

Braunschweig. In der Nacht von Samstag auf Sonntag klebten Unbekannte einen Aufkleber der Neonazi-Gruppe Adrenalin auf die Haustür von David Janzen und drohten ihm.

Erneut gab es Morddrohungen gegen den Sprecher des Bündnis gegen Rechts Braunschweig David Janzen. An der Haustür des Mehrfamilienhauses, in dem Janzen mit seiner Familie lebt, wurde in der Nacht auf Sonntag ein Aufkleber der Neonazi-Gruppe Adrenalin Braunschweig angebracht. Darüber standen handschriftlich die Worte: „Wir töten dich! Janzen“.

Diesen Aufkleber der Gruppe Adrenalin sowie die handschriftliche Drohung wurden in der Nacht auf Sonntag an die Haustür von David Janzen angebracht. Foto: David Janzen / Bündnis gegen RechtsM

Adrenalin solidarisiert sich mit Lübke-Verdächtigen

Laut einer Pressemitteilung des Bündnis gegen Rechts sollen sich Mitglieder der Adrenalin-Gruppe Braunschweig im Sozialen Netzwerk Instagram außerdem mit dem für den Mord an Walter Lübke angeklagten Neonazi verbündet haben. Ein anderes Mitglied der Gruppe soll auch hier gedroht haben: „Heute Walter, morgen Janzen.“

Polizei ermittelt

Die Polizei Braunschweig ist bereits über den Vorfall und die erneute Drohung informiert. „Wir ermitteln derzeit in der Angelegenheit und treffen unsere Maßnahmen“, sagte der Pressesprecher der Polizei Stefan Weinmeister auf Anfrage unserer Zeitung.

Janzen lässt sich nicht einschüchtern

David Janzen lässt sich von den Drohungen nicht abschrecken, versicherte er am Sonntag. “Ich habe nach den Drohungen in den letzten Tage von vielen Menschen große Solidarität und Zuspruch erfahren und möchte mich dafür bedanken!“, so Janzen. „Dass bestärkt mich darin, mich nicht einschüchtern zu lassen, mich weiter antifaschistisch zu engagieren und zu rechten Aktivitäten, Strukturen und Netzwerke zu recherchieren und diese aufzudecken.“

Der Aufkleber sowie die Schmierereien wurden mittlerweile wieder von der Haustür entfernt. neb