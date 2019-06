Die TU-Night in Braunschweig: das große Fest der Wissenschaft

Wenn die Technische Universität (TU) ihre Türen öffnet, kommen die Besucher in Scharen. So war es auch am Samstag: Mehr als 20.000 Menschen, so schätzen es die Organisatoren, kamen zur diesjährigen „TU Night“, schauten sich die Labore und Versuchsaufbauten an und schnupperten in Vorlesungen...