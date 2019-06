In der Braunschweiger Bürgerstraße brannte in der Nacht auf Sonntag der Dachstuhl eines Mehrfamilienhaus

Braunschweig. In der Braunschweiger Bürgerstraße brannte in der Nacht auf Sonntag ein Mehrfamilienhaus. 25 Anwohner waren betroffen, zwei Personen wurden verletzt.

Mehrfamilienhaus in Braunschweig brennt – drei Häuser geräumt

In der Braunschweiger Bürgerstraße fing in der Nacht auf Sonntag gegen 0:30 Uhr der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses Feuer. Bei dem Brand wurden zwei Personen leicht verletzt, gab die Polizei am Sonntag bekannt. Nach Angaben der Feuerwehren sahen die Einsatzkräfte beim Eintreffen bereits Flammen aus dem Dachgeschoss des Mehrfamilienhaus herausschlagen.

Bei den Löscharbeiten wurde auch eine Drehleiter eingesetzt, um die Brandherde im Dachstuhl zu löschen.. Foto: Lara Hann / Braunschweiger Zeitung

25 Anwohner betroffen

Die Feuerwehr räumte das Gebäude, während sie parallel begann, den Brand mithilfe einer Drehleiter zu löschen. Auch die angrenzenden Häuser wurden geräumt, da ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbarhäuser nicht ausgeschlossen werden konnte. Knapp 25 Anwohner waren betroffen.

Um die Brandherde abzulöschen, entfernte die Feuerwehr auch Teile der Dachhaut.

Zwei Personen durch Löschversuche leicht verletzt

Zwei Personen hatten das Feuer entdeckt und erste Löschversuche unternommen, beide erlitten leichte Verletzungen. Eine von ihnen wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus Holwedestraße eingeliefert.

Gegen vier Uhr nachts war der Einsatz beendet und die Anwohner konnten zurück in ihre Wohnungen.

Schadensumme von knapp 100.000 Euro

Die Brandursache ist bislang unbekannt. Im Einsatz waren die Braunschweiger Hauptwache, die Südwache, die Ortsfeuerwehren Lehndorf, Ölper und Rühme sowie Rettungsdienste und Betreuungskräfte des DRK.

Die Polizei schätzt die Schadenssumme auf etwa 100.000 Euro. neb