Gleisarbeiten in Braunschweig – Tramlinien 1 und 2 fahren nicht

Braunschweig. Die Gleisanlagen in der Straße Am Wendenwehr werden erneuert. Daher gibt es in den Sommerferien Schienenersatzverkehr auf den Tramlinie 1 und 2.

„Auf einer Länge von etwa 190 Metern werden die durch den Bahnbetrieb stark beschädigten hochelastischen Gleislagerungen in der Straße Am Wendenwehr erneuert“, heißt es in einer Mitteilung der Braunschweiger Verkehrs GmbH. Außerdem sollen zur Verbesserung des barrierefreien Ein- und Ausstiegs an der Haltestelle „Mühlenpfordtstraße“ die Oberflächen der Bahnsteige um vier Zentimeter angehoben werden.

Während der Bauzeit muss der Bahnbetrieb der Linien 1 und 2 vom 4. Juli bis 14. August zwischen dem Rathaus und Wenden, Linie 1, beziehungsweise der Ottenroder Straße, Linie 2, eingestellt und durch Busse im Schienenersatzverkehr SEV 1 und SEV 2 ersetzt werden. Die Tramlinien 1 und 2 enden und starten am Radeklint.

Die Busse des SEV fahren nach dem Ferienfahrplan im 15-Minutentakt mit Übergang von und zu den Straßenbahnen am Rathaus. Zu den Hauptverkehrszeiten von 6 bis 18 Uhr gibt es auf der Linie SEV 1 zusätzliche Fahrten zwischen Rathaus und Lincolnsiedlung. Die Haltestellen der SEV Busse befinden sich mit wenigen Ausnahmen in Höhe der Tram-Haltestellen am Fahrbahnrand.