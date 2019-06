Braunschweig: Wohnwagenplatz der Sinti soll rasch saniert werden

Marode Sanitär- und Stromanlagen, fehlende Frisch- und Abwasserleitungen an den Wohnwagen. Seit Jahren leben die rund 40 Braunschweiger Sinti auf dem Wohnwagenplatz am Madamenweg unter unhaltbaren Zuständen (wir berichteten). Mehr als zweieinhalb Jahre nach dem ersten BIBS-Antrag zur Sanierung des städtischen Platzes soll es nun schnell gehen: Noch im Juli will die Stadt mit den Arbeiten beginnen. Im Dezember hat der Rat die Sanierung...