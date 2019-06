Braunschweig bekommt ein neues Dezernat für Umwelt und mehr

Mit breiter Mehrheit hat der Rat am Dienstag beschlossen, dass die Stadtverwaltung ein neues Dezernat erhalten soll – für Umwelt, Stadtgrün, Sport und Hochbau. Wie Oberbürgermeister Ulrich Markurth erläuterte, will er so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Erstens gehe es darum, das...