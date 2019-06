Feuerwehr Braunschweig hilft bei Waldbrand in Brandenburg

Braunschweig. 23 Braunschweiger Feuerwehrkräfte brechen am Mittwochabend auf, um den Einsatzkräfte in Brandenburg bei der Bekämpfung eines Waldbrandes zu helfen.

Das Land Brandenburg forderte für einen Waldbrand in der Liebroser Heide Unterstützung aus Braunschweig an. Nach Angaben der Feuerwehr sammelten sich die Braunschweiger Einsatzkräfte am Mittwoch gegen 22 Uhr, um in den Landkreis Dahme Spreewald zum Einsatzort in Brandenburg zu fahren und die ortsansässigen Kräfte mit Spezialgerät zu unterstützen.

Braunschweiger stellen Wasserversorgung sicher

Über das Innenministerium Niedersachsen hatte das Land Brandenburg am Mittwochabend um eine Hochleistungspumpe zur Förderung großen Wassermengen gebeten, um den Waldbrand zu bekämpfen, der aktuell in der Liebroser Heide tobt. Die Aufgabe der 23 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr Braunschweig ist es, eine lange Wasserförderstrecke aufzubauen, um große Wassermengen an die Einsatzstelle zu transportieren. neb