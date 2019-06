Klinikum Braunschweig verabschiedet seinen Pflegedirektor

Braunschweig. Ulrich Heller, seit fast 18 Jahren Pflegedirektor des Klinikums Braunschweig, ist in den Ruhestand verabschiedet worden.

Im Beisein von Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikums, hatte das Städtische Klinikum zum Abschiedsempfang in die Dornse des Altstadtrathauses geladen. „Sie waren stets ein exzellenter und harter Streiter für die Sache“, wird Markurth in der Pressemitteilung zitiert.

Klinikum-Geschäftsführer Dr. Andreas Goepfert lobte Heller demnach als einen „Pflegedirektor alter Schule, mit viel Geist und viel Seele, der alle und alles im Blick“ gehabt habe. Ärztlicher Direktor Dr. Thomas Bartkiewicz ging auf Hellers Weitsicht in der Umsetzung interprofessioneller Zusammenarbeit ein.

Der scheidende Pflegedirektor hat den Pflegeberuf selbst von der Pike auf gelernt: Ausbildung zum Krankenpfleger, Weiterbildung in der Intensivpflege, Stationsleitung, seit 1987 Führungstätigkeiten. Nachdem er bereits Stationsleiter war, absolvierte Heller in Norddeutschland eine zweijährige Zusatzqualifikation im Pflegemanagement. 2002 habe er aus Lübeck kommend seinen Dienst als Pflegedirektor am Klinikum Braunschweig angetreten.