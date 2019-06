Foto: oh

Eine Straßenbahn und ein Auto sind am Donnerstag in der Braunschweiger Weststadt kollidiert. Foto: Symbolbild

Braunschweig. Bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag wurden keine Menschen verletzt. Es kommt aber zu erheblichen Behinderungen im Feierabendverkehr.

Straßenbahn und Auto kollidieren in Braunschweiger Weststadt

Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Elbestraße/Lichtenberger Straße in der Braunschweiger Weststadt. Aus noch ungeklärter Ursache stießen dort am Donnerstagnachmittag eine Straßenbahn und ein Auto zusammen.

„Die Straßenbahn steht nach dem Unfall im Kreuzungsbereich, deshalb kommt es aktuell zu massiven Verkehrsbehinderungen“, erklärte Stefan Weinmeister, Pressesprecher der Polizei Braunschweig, gegen 16.30 Uhr. Die Verkehrsmeister seien vor Ort, die Bahn sei nicht aus den Schienen gesprungen.

Um 16.50 Uhr hieß es von den Verkehrsbetrieben: Die Straßenbahnstrecke ist wieder frei.

Wir aktualisieren den Artikel.