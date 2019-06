Unbekannter überfällt Braunschweiger Imbiss

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Braunschweig. Ein Unbekannter hat am Montag gegen 13 Uhr einen Imbiss an der Frankfurter Straße überfallen.

Der Mann betrat nach Polizeiangaben den Verkaufsraum der kleinen Pizzeria, wo sich der Inhaber des Imbisses gerade allein befand. Kunden oder weitere Mitarbeiter waren zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend.

Der Täter habe ihn aufgefordert, all sein Geld herauszugeben. Dabei hielt er laut Polizei eine Stofftasche sowie eine Waffe in den Händen. Der Imbissbetreiber habe mit einer Gegenfrage gekontert und den Unbekannten so aus dem Konzept gebracht. Als er dann nach einer langen Pizzaschaufel gegriffen habe, habe der Täter fluchtartig die Örtlichkeit verlassen. Weder das Opfer noch der Täter seien hierbei verletzt worden. Auch flüchtete der Mann ohne Beute.

Die Polizei sucht nun nach einem 30- bis 35-jährigen, schlanken Mann, der etwa 180 Zentimeter groß sein soll. Er habe zur Tatzeit eine schwarze Jacke, eine Mütze und ein camouflage-farbenes Halstuch getragen.