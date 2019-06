4 Jahre nach dem Brand: Lehndorfs neue Sporthalle ist bald fertig

Nach dem 70. Volksfest, das am Sonntag mit dem Festfrühstück und dem anschließenden Familiennachmittag zu Ende ging, steht den Lehndorfern und ihren Nachbarn aus dem Kanzlerfeld in diesem Jahr ein zweites großes Fest bevor: die Wiedereröffnung der Sporthalle an der St.-Ingbert-Straße, die im März...