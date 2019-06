Mit „Leih-Bienen“ in die Zukunft

Man lernt nie aus! An der Böcklerstraße erhält man Einblicke in neue Formen der grünen Industrie. Es geht um Leih-Bienen, Franchise Systeme, Umwelt-Marketing und den Umstand, dass Honig wohl bald Zollstöcke als Firmen-Weihnachtsgeschenk ablöst. Fangen wir an mit Gabriele und Giselher Dombach. Sie sind passionierte Imker mit 20 Jahren Erfahrung. Vom Kanzlerfeld aus betreuen sie nebenberuflich 70 Bienenkörbe und sind immer auf der Suche...