Aus für die Blauhaus-Party in Braunschweig

Braunschweig. Am 28. September wird sie zum letzten Mal stattfinden. Motto: Save The Last Dance. Die Veranstalter nennen mehrere Gründe für den Schlussstrich.

Es hatte sich angedeutet, nun steht es endgültig fest: Die legendäre Blauhaus-Party wird bald Geschichte sein. Das gaben die vier „Macher“ am Donnerstag bekannt – Joachim Berger und Ulrich Schwanke (Okercabana) sowie Christian Eitner und Matthias Lanzer (Jazzkantine). Am 28. September soll die Party ein letztes Mal stattfinden, wie zuletzt wieder in der VW-Halle. Das Motto: Save The Last Dance.

Begonnen hatte alles im Jahr 2002 im Kleinen Haus des Staatstheaters. Unter den prominenten Gästen waren seitdem zum Beispiel Roger Cicero, Smudo von den Fantastischen Vier, Tom Gaebel, Sam Leigh Brown und Pee Wee Ellis. Sie traten mit der Blauhaus-Band um Christian Eitner auf und coverten Popklassiker – stets unter einem Motto. Doch vor zwei Jahren war im Kleinen Haus Schluss – nach 60 ausverkauften Partys mit rund 60.000 Gästen: Die damals neue Generalintendantin des Staatstheaters, Dagmar Schlingmann, wollte andere Formate etablieren.

„Als vor zwei Jahren das Theater den Stecker gezogen hat, haben wir uns gesagt: nee, so hören wir nicht auf – und haben die Blauhaus-Party in der Volkswagen-Halle nochmal neu erfunden“, heißt es in der Mitteilung. „Ein gewaltiger Kraftakt war das, aber wir finden, es hat sich gelohnt. Wer uns kennt, weiß, wir sind umtriebige Geister, haben in den letzten Jahren die Cityjazznight, die Okercabana oder das Wintertheater mit Leben gefüllt. Hinzu kommen Produktionen im Lokpark (Der Fluch der Oker) oder im Staatstheater (Hyper! Hyper!) und in naher Zukunft auch im neuen WestAnd.“

Um Platz für Neues zu schaffen, müsse man manchmal bestehende Sachen beenden, auch wenn es einem schwerfalle. Ein weiterer Grund liege auch in Terminschwierigkeiten: Durch die bevorstehende Sanierung der Stadthalle seien die Kapazitäten in der Volkswagen-Halle stark beschnitten. Die Stadthalle soll von April 2020 bis September 2021 für die Bauarbeiten geschlossen werden.

Nach 65 Partys ist die Blauhaus-Zeit jetzt also vorbei. „Wir danken Euch für 17 Jahre voller Begeisterung, Tanz, Jubel, Schweiß und dem einen oder anderen Kater“, so Berger, Eitner, Lanzer und Schwanke. „Macht es gut, wir sehen und hören uns bestimmt an anderer Stelle wieder. Aber vorher geben wir zusammen mit Euch noch ein letztes Mal richtig Vollgas!“

Karten für die letzte Party gibt es hier.