Unbekannter schubst Eintracht-Fan aus Bahn und tritt zu

Ein Mann droht mit einer geballten Faust. Nach einem Eintrachtspiel griff ein Unbekannter einen Eintracht-Fan in der Straßenbahn an. (Symbolbild)

Mit Hilfe eines Fotos sucht die Polizei Braunschweig einen Tatverdächtigen zu einer Körperverletzung vom 9. März 2019. Ein 56-jähriger Mann hatte sich nach einem Heimspiel von Eintracht Braunschweig gemeinsam mit seinem 40-jährigen Begleiter zunächst in der Kneipe „Echte Liebe“ aufgehalten.

Geschubst und getreten

Auf der Heimfahrt mit der Straßenbahn gegen 17 Uhr wurde der Ältere dann in der Hamburger Straße an einer Haltestelle auf Höhe des ehemaligen Pressehauses von einem bislang unbekannten Mann aus der Straßenbahn geschubst, so dass er zu Fall kam. Der unbekannte Täter trat danach auf den am Boden Liegenden ein, anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Wer kann Hinweise zum Tatverdächtigen geben? Foto: Polizei / Privat

Polizei sucht Täter mit Foto

Von dem Verdächtigen existiert ein Foto, welches kurz zuvor in der genannten Kneipe gefertigt wurde. Interne Ermittlungen führten bislang nicht zur Identifizierung der abgebildeten Person. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig gab das Amtsgericht nun das Lichtbild zur Veröffentlichung frei. Wer Hinweise auf die Identität der abgebildeten Person geben kann wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nord unter (0531) 4763315 in Verbindung zu setzen.