Warum Penny an der Hagenbrücke schließt

„Wir schließen unsere Filiale am 22. Juni.“ Die Ankündigung schlug ein wie eine Bombe unter den Kunden: Penny am Hagenmarkt macht dicht! Doch warum? Zieht sich der Discounter womöglich wegen dem neu entstandenen Konkurrenzdruck durch die Ansiedlung von zwei Rewe-Filialen in der Innenstadt...