Stadt will Hebammen-Versorgung verbessern

Eine Expertenrunde soll in Braunschweig für die Verbesserung der Hebammenversorgung eintreten. Der Mangel an Hebammen beschäftigt die Kommune mit „stündlich steigender Dringlichkeit“, wie es Sozialdezernentin Christine Arbogast in der jüngsten Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses...