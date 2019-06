Eine junge Frau erzählt von der Vergewaltigung durch ihren Freund

Häusliche Gewalt? So etwas trifft doch immer nur die anderen. „Man ist total unvorbereitet“, sagt Lea M. (Name geändert). Die 24-Jährige ist eine von mehr als 200 Hilfesuchenden, die sich im vergangenen Jahr an die Frauen- und Mädchenberatung bei sexueller Gewalt in der Münzstraße gewandt haben....