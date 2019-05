Polizei Braunschweig fragt: Wer kennt diesen Mann?

Am 21. Dezember 2018 zeigte laut Polizeibericht eine 72-jährige Frau den Verlust ihrer EC-Karte bei der Polizei an. Offensichtlich war ihr die Karte bereits zwei Tage zuvor abhanden gekommen. Eine sofortige Nachfrage bei der Bank ergab, dass mit der EC-Karte von einer bislang unbekannten männlichen Person mehrere Male Bargeld in Watenbüttel abgehoben worden war. „Ferner wurden in zwei Geschäften in Braunschweig Einkäufe mit der Karte bezahlt. Am Folgetag hob der unbekannte Täter nochmals einen Bargeldbetrag in Berlin mit der EC-Karte ab“, heißt es in dem Bericht weiter. Der Gesamtschaden betrug mehr als 2000 Euro.

Die Ermittlungen hätten nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen geführt. Darauf gab das Amtsgericht Braunschweig nun Lichtbilder des Mannes aus einer Überwachungskamera zur Veröffentlichung frei.

Wer Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben kann, meldet sich unter

(0531) 476-3515

.