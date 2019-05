TU Braunschweig: Gendergerechte Sprache sei gut verständlich

Es gibt viele Wege der geschlechtergerechten Sprache: Manche Wörter werden mit Sternchen erweitert, andere mit einem Strich getrennt. In der Studie wurde die männliche und weibliche Form verwendet.

Texte in geschlechterbewusster Sprache sind einer neuen Studie von Psychologen der TU Braunschweig zufolge genauso verständlich wie Texte, die nur eine Geschlechtsform verwenden. Die Forscher Marcus Friedrich und Elke Heise legten Studierenden per Zufall verschiedene Versionen eines Stromliefervertrages vor, wie sie am Dienstag mitteilten.

Befragte stuften Verständlichkeit gleich ein

In einem Text stand beispielsweise „Kunde", "Kontoinhaber" oder "er". Die Stellen wurden in einer anderen Version systematisch durch Beidnennungen wie "Kunde oder Kundin" ersetzt. Bei einer anschließenden Befragung hätten die rund 350 Versuchspersonen die Verständlichkeit der Texte als gleich eingestuft.

Die aktuelle Studie entkräfte die Auffassung, das sogenannte "generische Maskulinum", mache Texte einfacher und verständlicher, hieß es weiter. Beim "generischen Maskulinum" werden ausschließlich männliche Formen verwendet, wenn sowohl Männer als auch Frauen gemeint sind.

Männliche Form lässt nur an Männer denken

Es sei bereits in Studien belegt, dass die Verwendung allein männlicher Formen bei den Lesenden vor allem Vorstellungen von Männern hervorruft. Wenn ein Text hingegen sowohl männliche als auch weibliche Formen oder neutrale Formen aufweise, rufe dies deutlich ausgewogenere Vorstellungen von Männern und Frauen hervor. epd