Das Foto zeigt die Wahltabelle in der Montagsausgabe des Lokalteils der Braunschweiger Zeitung. Hier ist uns ein Fehler unterlaufen, den wir zu Dienstag korrigieren.

Braunschweig. In der Montagsausgabe unserer Zeitung ist uns ein Fehler unterlaufen, den wir zu Dienstag in der gedruckten Ausgabe und jetzt online korrigieren.

In eigener Sache: Fehler in der lokalen Wahlberichterstattung

Bei der Wahlberichterstattung ist unserer Redaktion in der gedruckten Ausgabe ein bedauernswerter Fehler unterlaufen: Auf der zweiten Seite im Braunschweiger Lokalteil sind in der Tabelle zu den Wahlergebnissen aus den einzelnen Braunschweiger Wahlkreisen die Parteinamen in den Spalten auf der rechten Seitenhälfte durcheinandergekommen.

Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen und werden die Seite zu Dienstag mit den korrekten Spaltenbezeichnungen nochmals abdrucken. eng