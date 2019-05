Braunschweiger Schoduvel 2020 – Motto gesucht

Der Schoduvel lockt stets die Massen an.

Braunschweig. Der 42. Schoduvel findet am 23. Februar, statt. Das Komitee Braunschweiger Karneval lädt die Bevölkerung ein, ein Motto für den Zug vorzuschlagen.

Bis zum 23. August erwartet Zugmarschall Gerhard Baller Vorschläge, die in einem gereimten Zweizeiler die Begriffe „Karneval“ oder „Schoduvel“ und „international“ sinngemäß verwenden. „Das Interesse im Ausland, am Schoduvel teilzunehmen, ist stetig gewachsen. Im nächsten Jahr sind Gruppen aus der Schweiz, Indonesien und aus Montenegro dabei“, heißt es in einer Mitteilung.

Neben der Mitfahrt auf einem Motivwagen gibt es Ehrenkarten für Prunksitzungen zu gewinnen. Die Vorschläge sind einzureichen beim Komitee Braunschweiger Karneval, Gerhard Baller, Pappelberg 79, 38104 Braunschweig, E-Mail: g.baller@gmx.de.