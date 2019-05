Neues Gesundheitszentrum im Bürgerbadepark Braunschweig

Ob Yoga, Rückenschule oder progressive Muskelentspannung – Gesundheitskurse liegen im Trend. Die Volkshochschule und die Stadtbad GmbH ziehen nun an einem Strang, um das Angebot in Braunschweig weiter auszubauen: Im Bürgerbadepark in der Nîmesstraße soll ein Gesundheitszentrum entstehen. Die...