Wohnstandorte Ölper und Nordstadt werden für Geflüchtete benötigt

Die Unterkunft an der Mendelssohnstraße, in die zunächst Studenten eingezogen waren, wird nun für Flüchtlinge benötigt.

Acht Unterkünfte hatte die Stadt 2016 und 2017 gebaut, um jeweils rund Flüchtlinge unterzubringen. Sechs davon werden seitdem auch tatsächlich von Flüchtlingen bewohnt, zwei wurden zunächst nicht benötigt, weil der Stadt weniger Menschen zugewiesen wurden, als erwartet. Die Stadt hatte die Standorte am Biberweg in Ölper und an der Mendelssohnstraße in der Nordstadt daher zunächst an das Studentenwerk OstNiedersachsen vermietet.

Doch damit ist nun erst einmal Schluss, wie die Stadtverwaltung mitteilt: „Zuletzt wurde der Verwaltung eine Zuweisungsquote von 432 Menschen für den Zeitraum vom 15. September 2018 bis Ende 2019 mitgeteilt, davon sind bisher rund 250 Menschen zugewiesen worden. Damit ist die Zahl der tatsächlich zugewiesenen Menschen gegenüber den Monaten vor Mitteilung der neuen Quote deutlich gestiegen.“

Aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes in der Stadt fänden die Menschen in den Flüchtlings-Wohnstandorten keine Wohnung. Das heißt: Sie bleiben länger in den städtischen Unterkünften als geplant, so dass dort kein Platz für weitere Flüchtlinge entsteht.

„Zusätzlich zu den weiteren Zuweisungen der Landesaufnahmebehörde sind auch ehemals unbegleitete minderjährige Geflüchtete, die ihre stationären Jugendhilfemaßnahmen beenden, im Asylverfahren sind oder bei denen das Verfahren abgeschlossen ist, auf einen Platz in den Wohnstandorten angewiesen“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. „Zum einen finden sie nur schwer eine eigene Wohnung, zum anderen ist in der Regel eine enge sozialpädagogische Anbindung der jungen Menschen wünschenswert.“

Um alle Menschen unterbringen zu können, habe man nun entschieden, die Wohnstandorte in Ölper und der Nordstadt nicht weiter zu vermieten, sondern wie ursprünglich vorgesehen als Unterkünfte für Flüchtlinge zu nutzen. In Abstimmung mit dem Studentenwerk würden die Mietvertrag gekündigt: für den Wohnstandort Ölper zum 30. September 2019 und für den Wohnstandort Nordstadt zum 31. März 2020. Anschließend könnten Flüchtlinge einziehen. Vor dem Einzug werde es in beiden Gebäuden einen Tag der offenen Tür geben, so die Stadtverwaltung.

Sönke Nimz, Geschäftsführer des Studentenwerks, erklärt der Pressemitteilung zufolge: „Natürlich ist es schade, dass wir die beiden Wohnheime zukünftig nicht mehr an Studierende vermieten können. Jedoch war uns von vornherein klar, dass es passieren kann, dass die Standorte für Geflüchtete benötigt werden – entsprechend waren auch die Mietverträge ausgelegt. Den Wegfall der Wohnungen können wir langfristig mit dem Wohnheim am Langen Kamp kompensieren, dessen Bau durch die Stadt gefördert wird.“

Die beiden Gebäude verfügen der Stadt zufolge jeweils über 26 Wohneinheiten für zwei, vier oder sechs Personen und sind baugleich zu den anderen Wohnstandorten. Jedem Bewohner stünden bei Vollbelegung rechnerisch eine Wohnfläche von zehn Quadratmetern sowie Anteile an der Gemeinschaftsfläche und ein Gartenanteil zur Verfügung. Vor Ort werden an jedem Standort ein Sozialarbeiter, ein Unterkunftswart und eine Verwaltungskraft tätig sein. Ergänzend werde ein Sicherheitsdienst sicherstellen, dass außerhalb der Dienstzeiten der Mitarbeiter Ansprechpartner am Ort seien. Je nach Zuweisungen des Landes Niedersachsen werde auch an diesen Standorten angestrebt, die Bewohnerstruktur mit Paaren, Familien und allein reisenden Personen gemischt zu gestalten. red