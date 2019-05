Braunschweig. Ein bislang unbekannter Mann entblößte sich am Donnerstagmittag vor einem Schüler am Möncheweg.

Exhibitionist zeigt sich in Braunschweig zehnjährigem Jungen

Der Zehnjährige befand sich laut Polizeibericht auf seinem Nachhauseweg, als er abseits stehend einen 1,70 bis 1,80 Meter großen Mann mit normaler Statur bemerkte.

„Der Unbekannte hatte seine Jeans heruntergelassen und manipulierte an seinem Glied. Dabei wandte sich der Verdächtige, der blaue Oberbekleidung trug und ein schwarzes Tuch ins Gesicht gezogen hatte, in Richtung des Kindes“, meldet die Polizei. Der Mann habe aber keine Versuche unternommen, sich dem Kind zu nähern. Der Schüler habe seinen Heimweg fortgesetzt, ohne sich zunächst umzudrehen. „Er stellte dann aber fest, dass der Tatverdächtige ihm nicht folgte, sondern geflohen war“, heißt es im Polizeibericht weiter.

Bereits am Montag hatte es einen ähnlichen Vorfall gegeben, so dass die Beamten davon ausgegangen, dass es sich um denselben Täter gehandelt hat. Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen, die am Montag- oder Donnerstagmittag verdächtige Personen im Bereich Mascheroder Holz oder Möncheweg gesehen haben, sich unter

(0531) 476-2516

zu melden.