Feuerwehr Rautheim rettet Kröte aus Bodentrampolin

Zu einem tierischen Rettungseinsatz wurde die Ortsfeuerwehr Rautheim am Donnerstagabend gerufen. Spielende Kinder und deren Eltern hatten in einem Bodentrampolin auf einem Spielplatz in der Von-Wrangell-Straße eine Erdkröte entdeckt, die sich aus eigener Kraft nicht hätte befreien können.

Die gerettete Kröte.

„Selbst für die Einsatzkräfte stellte sich diese Rettungsaktion als schwierig dar“, berichtet Pressesprecher Jens Lehmann. Grund: „Das Bodentrampolin ist in einem Stück im Boden verankert. So konnte die Erdkröte zwar gesichtet, aber nicht ohne Weiteres aus dem Spielgerät herausgeholt werden.“ Die Kameraden hätten deshalb entschieden, dicht bei dem Tier einen kleinen Schacht auszuheben und die Unterkonstruktion mit Hilfe einer Säbelsäge von außen zu öffnen, so Lehmann. Die Kröte hätte dann von oben mittels dünner Stöcker in Richtung der Öffnung dirigiert und mit einem beherzten Handgriff von einem Feuerwehrmann ergriffen werden können.

Das Tier wurde an einem nahe gelegenen Teich ausgesetzt, das Trampolin wurde von den Einsatzkräften wieder in seinen ursprünglichen Zustand gebracht.