Braunschweig. Das Amtsgericht hat Haftbefehl gegen einen 20-Jährigen erlassen. Er wollte am Montag gegen 17.15 Uhr hochwertigen Alkohol stehlen.

Ladendieb muss in Braunschweig in Haft

Das teilt die Polizei am Mittwoch mit. Die Rede ist von insgesamt zwölf Flaschen Spirituosen, die der Mann demnach in seiner mitgebrachten Tasche verstaut habe. Er habe das Kaufhaus an der Hamburger Straße verlassen wollen, ohne die Ware zu bezahlen.

Weil Mitarbeitern das Verhalten des Mannes zuvor schon auffällig vorgekommen sei, hätten sie ihn noch an Ort und Stelle angesprochen. Der Polizei sei der vermeintliche Täter schon wegen anderer Vorkommnisse bekannt gewesen.

Da nicht auszuschließen war, dass der Beschuldigte noch vor einer späteren Gerichtsverhandlung untertauchen könnte, ordnete das Amtsgericht Braunschweig auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Hauptverhandlungshaft an, so die Polizei weiter. Die Hauptverhandlung werde im Weg des beschleunigten Verfahrens binnen einer Woche stattfinden.