Die letzten Bäume der Braunschweiger Jasperallee fallen im Herbst

Die Diskussion über die Zukunft der alten Bäume auf der Jasperallee ist beendet. Mit großer Mehrheit beschloss der Rat, nicht bis zum Jahr 2021 zu warten, bereits in diesem Herbst werden die letzten Silberahorne gefällt. Das Meinungsbild im Rat der Stadt fiel noch deutlicher aus als im November 2018. Damals stimmten die Grünen noch gegen das Fällen der Bäume. In der Abstimmung am Dienstag enthielten sie sich der Stimme. Rainer...