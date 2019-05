Braunschweig. In den Alltag der Asylbewerber soll damit mehr Normalität einkehren. Der alte Fußballplatz musste 2015 weichen, als die LAB überbelegt war.

Neuer Fußballplatz in der Landesaufnahmebehörde Braunschweig

Auf dem Gelände der Landesaufnahmebehörde für Asylbewerber (LAB) in Kralenriede wurde am Samstag ein neuer Fußballplatz „eingeweiht“. Fünf Mannschaften traten gegeneinander an, wie Pressesprecherin Hannah Hintze mitteilt. Den Wanderpokal sicherten sich die Männer von Real Latino im Finale gegen den VfL Bienrode. Mit dabei waren zudem Mannschaften des Polizeisportvereins und der Ecclesia-Gemeinde sowie eine Mannschaft aus Bewohnern der LAB.

„2015 und 2016 standen auf diesem Platz mehrere Zelte zur Unterbringung von Asylbegehrenden, die in der Hochphase des Flüchtlingszuzugs zu uns kamen“, sagt Standortleiter Klaus Siems laut der Pressemitteilung. „In dieser Zeit mussten wir ohne Fußballfeld auskommen. Seit einigen Wochen kann dieser Platz wieder in die Freizeitgestaltung unserer Bewohnerinnen und Bewohner einfließen. Es ist schön, dass mit dem Sportplatz ein weiteres Stück Normalität zurückkommt.“

Für den neuen Fußballplatz habe man das komplette Erdreich ausgetauscht und die Drainage erneuert. Mit dem alten Erdreich seien zudem „Natur-Tribünen“ um den Platz errichtet worden. Aufgrund des extrem heißen Sommers betrug die Bauzeit laut Sprecherin Hintze insgesamt rund ein Jahr. „Mit den fest verbauten Toren auf grünem Rasen steht nun vielen weiteren Turnieren nichts mehr im Weg.“

Kai Behrens, Sozialarbeiter und Organisator des Turniers, verkündete: „Den heute vergebenen Pokal werden wir jährlich hier ausspielen und dafür im nächsten Jahr auch wieder die umliegenden Sportvereine und Kooperationspartner einladen.“ Einmal in der Woche finde ein festes Fußballtraining auf dem Gelände statt, zu den übrigen Zeiten stehe der Platz allen Bewohnern zur Verfügung.

Zurzeit sind rund 400 Menschen in der LAB untergebracht.