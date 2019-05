Braunschweig: Zwei Bienenschwärme aus Baum gerettet

Die Feuerwehr hat gemeinsam mit einem Imker zwei Bienenschwärme aus einem Baum in der Nordstraße gerettet. Passanten hatten die Tiere dort bemerkt.

Die Einsatzkräfte waren samt fachlicher Unterstützung gegen 19 Uhr vor Ort, hieß es in der Mitteilung. Zu dieser Zeit hatten sich die Schwärme bereits um ihre jeweilige Königin gesammelt, um diese zu wärmen, und waren wegen der kühleren Temperaturen auch nicht mehr so beweglich.

Da sich die Insekten in einer Höhe zwischen drei und fünf Metern befanden, setzte die Feuerwehr eine Drehleiter ein. Der Imker konnte die Biene somit in einem Sack (samt Ast) einfangen und hat sie nun in seinen Bestand aufgenommen, teilte die Integrierte Leitstelle mit.