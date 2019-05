Braunschweig. Eine unangenehme Überraschung erlebte ein Ehepaar am Samstagmittag im Braunschweiger Stadtteil Broitzem.

Einbrecher nehmen Schuhe und Schmuck in Broitzem mit

Die 58-jährige Frau und ihr 51-jähriger Gatte hatten die Wohnung in der Brinkstraße am späten Freitagnachmittag verlassen. Das teilt die Polizei am Montag mit. Als beide Samstagmittag zurückkehrten, stellten sie beim Betreten des Flures mehrere geöffnete Behältnisse fest. Daraufhin riefen sie die Kriminalpolizei. Unbekannte hatten sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft. Sie durchsuchten die Zimmer und öffneten Schubladen und Schränke. Entwendet wurden laut Polizei Schmuck und diverse Schuhe. Anschließend entkamen die Täter unerkannt. Der Wert des Diebesgutes stehe noch nicht fest.