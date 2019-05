Braunschweigerinnen teilen ihre Gründererfahrungen

Moderatorin Anne Panter (von links), Michelle Grüne (Amberskin), Kristina Nikolaus (OKAPI:Orbits GmbH), Saskia Rohn (Equimero GbR) und Tina Meier (Equimero GbR) während der Diskussionsrunde zum Thema Teamgründungen beim Gründerinnentag am Montag (13.05.2019) in der Öffentlichen Versicherung in Braunschweig.