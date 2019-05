Braunschweigs Feuerwehr-Nachwuchs zeigt sein Können

Sonnenschein, Temperaturen um zehn Grad und eine vorbildlich gepflegte Bezirkssportanlage in Rüningen: Die Bedingungen für den Leistungswettbewerb der Braunschweiger Jugendfeuerwehren waren am Sonntag ideal, so dass die Veranstaltung zu einem Erfolg wurde. Bei der Siegerehrung fasste Stadtrat Claus Ruppert das Ergebnis so zusammen: „Die erstplatzierten Mannschaften liegen nur wenige Punkte auseinander. Das heißt: Angesichts des hohen...