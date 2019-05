Mängel in Hebammenversorgung: Experten sprechen in Braunschweig

Es ist die Not, die den Saal des Kulturpunkts West am Donnerstagabend fast vollständig gefüllt hat. Zur Podiumsdiskussion „Gute Geburt! In Braunschweig eine Glückssache?“ sind Mütter gekommen, Schwangere und Ärzte, allen voran aber Hebammen. Sie berichteten von ihrem Arbeitsalltag, davon, dass sie...