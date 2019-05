Für eine bessere Welt – Braunschweiger Kinder packen an

Erkennungszeichen der gut 2000 Kinder und Jugendlichen, die im Bistum Hildesheim bei der 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und seiner Jugendverbände mitmachen, ist ein blaues T-Shirt mit dem Aufdruck „# HI 72 H“ und der Unterzeile „Uns schickt der Himmel“.

Über 200-mal wurde es für Teilnehmer in und um Braunschweig bestellt. Die Welt vor Ort ein kleines Stückchen besser machen – das wollen auch die Maschkids. Die Sechs- bis Zehnjährigen aus der Schulkinderbetreuung von der Grundschule Hinter der Masch des BDKJ haben zwei Projekte geplant: Während eine Gruppe am Freitag, 24. Mai, von 14 bis 16 Uhr im Inselwallpark auf einem Spendenflohmarkt ihre alten Spielsachen und selbstgebackenen Kuchen verkauft, befreit eine andere Hortgruppe den Park vom Müll.

„Die Kinder waren bei der Ideenfindung und auch für wen sie spenden wollen, miteinbezogen“, sagt Holger Ewe. Ewe ist Geschäftsführer beim BDKJ in Braunschweig. So soll der Erlös ans Tierheim und ein Kinderheim gespendet werden. „Eines der Kinder hat sogar von sich aus beim Jugendamt angerufen und nachgefragt, welches Kinderheim Spenden benötigt“, erläutert die Projektkoordinatorin des Jugendverbandes, Sabine Franck. Die Aktionen können auch interreligiös, politisch, ökologisch oder international ausgerichtet sein. Daneben entscheiden sich die Gruppen im Vorfeld zwischen den Varianten: „Do-it“ oder „Get-it“.

Die „Do-it“-Gruppen haben von der Idee über Planung und Ausführung alles selbst in der Hand. Zu den „Do-it“-Gruppen gehören neben den Maschkids die Kolpingjugend aus Schöppenstedt mit einer Aktion zur Plastikmüllvermeidung und das Erlebnispädagogik-Team „ker.mit“ vom BDKJ. Hier wird ein buntes Programm für Flüchtlingskinder samt ihrer Familien in Cremlingen geboten.

Währenddessen wird die katholische Hochschulgemeinde Bienenhotels bauen und in Braunschweig verteilen. Noch geheim ist der Auftrag für die 13 Gruppen, die sich für das Format „Get-it“ entschieden haben. Erst am Donnerstag, 23. Mai, Punkt 17.07 Uhr erfahren Gruppen wie die Firmlinge von St. Aegidien oder die Pfadfinder der Gemeinde St. Albertus Magnus, was sie in den kommenden drei Tagen realisieren sollen. Für diese Aktionen sucht der Koordinierungskreis des BDKJ die Kooperationspartner aus. „Ich finde es mutig, sich in Get-it zu stürzen, ohne zu wissen, was verlangt wird“, sagt Franck. Zweckmäßige Kleidung ist da angesagt. So wurden bei der Aktion 2013 auf dem Aktivspielplatz Schwarzer Berg eine Hütte renoviert, für einen Wasserbüffel ein Weidezaun errichtet, oder vom Kanu aus das Okerufer gereinigt. Unterstützung erhält der Jugendverband auch aus der Politik. In Braunschweig hat Oberbürgermeister Ulrich Markurth die Schirmherrschaft übernommen. Er lobt besonders „den Gedanken der Solidarität der Aktion als Grundprinzip menschlichen Zusammenlebens“.