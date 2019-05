Braunschweiger Schüler und Politiker sprechen über Europa

Einen regelrechten Schlagabtausch haben sich Abgeordnete der großen politischen Parteien in der Integrierten Gesamtschule (IGS) Wilhelm-Bracke am Donnerstag geliefert. Anlässlich des Europatages am 9. Mai und der bevorstehenden Europawahl am 26. Mai standen sechs politische Vertreter den Schülern...