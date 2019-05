Traditionsbaum erinnert an das alte Handwerk in Mascherode

Bei Bratwurst und Bier, Karussell und Marschmusik des Musikzugs Wenden unter Leitung von Joachim Maring haben rund 400 Bewohner aus Mascherode am Dienstagabend auf dem Hof Pape das Aufstellen ihres Traditionsbaumes gefeiert. Wie in Mascherode gab es in vielen Stadtteilen rund um die Innenstadt am...