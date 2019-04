Braunschweiger Museen sind für Notfälle gut gerüstet

Den Notfallplan gibt es nicht erst seit dem verheerenden Brand in der Kathedrale Notre-Dame in Paris: Das Herzog-Anton-Ulrich-Museum schreibt seit 1988 ein Konzept fort, was bei Katastrophen zu tun ist. „Zentrale Aufgabe ist natürlich die Sicherheit von Besuchern und Mitarbeitern“, betont Thomas Richter, der neue Direktor des HAUM. Was früher die hausinterne Brandschutzkommission war, ist seit Sommer 2018 die Brandschutz AG. Ihr...