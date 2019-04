Honky Tonk – 16 Orte in Braunschweig, 16 Mal Live-Musik

Los geht es um 21 Uhr, Einlass ist ab 20 Uhr. Die Bändchen, die zum Eintritt an allen 16 Partystationen berechtigen, gibt es an einigen Stellen noch am Samstag im Vorverkauf für 14 Euro: an allen Veranstaltungsorten, bei der Tourist-Info (Kleine Burg 14), bei Saturn (Platz am Ritterbrunnen 1) oder bei der Konzertkasse Braunschweig (Platz am Ritterbrunnen 1 und Schild 4). An der Abendkasse kosten die Eintritts-Bändchen dann jeweils 17 Euro.

Musikalische Höhepunkte gibt es laut Pressemitteilung wieder reichlich: Dafür sorgen zum Beispiel die Musiker von der Band Jackbeat im Come In. Sie sind dem Sound der 60er Jahre verfallen. „Der Triosound mit Gitarre, Bass und Drums verleiht allen Songs eine eigene Note.“

Und im Alex wird es zum Beispiel wieder rockig: Handgemachter, gitarrendominierter Coverrock aus vier Jahrzehnten bekommt man von Sonic Six geboten.

Es sollte für jeden Musikgeschmack etwas dabei sein.