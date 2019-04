Motorrad und Bus kollidieren in Waggum – Zeugen gesucht

Wie die Beamten melden, fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Motorrad gegen 7.30 Uhr von Bevenrode kommend die Ortsdurchfahrt Waggum in Richtung Bienrode. In Höhe der Straße am Feuerbrunnen kam ihm ein Linienbus auf seiner Fahrbahnseite entgegen. Er habe die Maschine nicht mehr bremsen können und fiel mit seiner ebenfalls 17-jährigen Beifahrerin auf die Seite. Die beiden verletzten sich leicht. Außerdem wurde ein Spiegel des Motorrades beschädigt. Der 38-jährige Busfahrer gab an, dass das Motorrad mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sei und er es noch nicht gesehen hatte, als er zum Umfahren abgestellter Fahrzeuge ansetzte.

