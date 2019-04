Das Freibad Raffteich eröffnet Montag die Saison 2019

Das Raffteichbad startet am Montag in die Saison.

Braunschweig. Die ersten Braunschweiger Freibäder werden fit gemacht für die Sommersaison, die mit der Öffnung des Freibades Bürgerpark am Montag, 29. April, beginnt. Mitte Mai öffnet dann auch das Freibad Raffteich. Den genauen Termin wird die Stadtbad GmbH laut Pressemitteilung noch bekanntgeben. Dabei wird die Wetterlage in die Entscheidung mit einbezogen. Ähnlich verhält es sich beim Freibad Waggum, das üblicherweise einige Tage nach dem Raffteich seinen Betrieb aufnimmt.

In den vergangenen Jahren hat sich in den Freibädern der Stadtbad GmbH einiges getan. So erhielt das Freibad Waggum eine Wasserspiellandschaft, die Freibäder Bürgerpark und Raffteich bieten mittlerweile Slacklines und Soccer Cages an. Nun kommt ein weiteres Angebot hinzu: Das Freibad Bürgerpark eröffnet einen Niedrigseilgarten. Auf 320 Quadratmetern können künftig alle jungen Badegäste ab 5 Jahren hangeln, balancieren und sich austoben. Dafür stehen insgesamt 24 untereinander verbundene Elemente bereit.

Um die Öffnung der Freibäder „bedarfsgerecht vorzunehmen“, wird die Stadtbad GmbH wieder die Bäderampel anbieten. Diese regelt je nach prognostizierter Temperatur und Sonnenscheindauer die Öffnung beziehungsweise Schließung der Freibäder und des Hallenbades Bürgerbade-Park. Ausgenommen von der Regelung ist das Freibad Bürgerpark, das den Gästen die gesamte Sommersaison über zur Verfügung steht. Für das Freibad Raffteich sind es 19 Grad und drei Stunden Sonnenscheindauer anstatt wie bisher zwei Stunden, die vorhergesagt werden müssen, damit das Bad ganztägig öffnet. Liegen die Werte darunter, wird das Bad allerdings nicht gänzlich geschlossen. Das Raffteichbad wird auch an solchen Tagen zwischen 6 und 11 Uhr verlässlich geöffnet sein.

Erwachsene zahlen für die Freibäder Bürgerpark und Raffteich 4,10 Euro, Kinder, Jugendliche, Schüler und Studenten 3,20 Euro. Der Eintritt in Waggum kostet für Erwachsene 3,20 Euro, für Kinder und Jugendliche 2,30 Euro. Für Vielschwimmer ab 18 Jahre gibt es die 60er Sommerbadekarte für 149 Euro, für Kinder und Jugendliche die Ferienkarte für 30 Euro.

Die Freibäder sind auch wieder Austragungsort für Veranstaltungen. So findet im Bürgerpark zum 37. Mal die Wasserrutschmeisterschaft statt. Darüber hinaus beherbergt der Bürgerpark am 24. August „Braunschweig schwimmt in die Nacht“, eine Veranstaltung der Braunschweiger Sportjugend. Und nicht zuletzt kehrt – ebenfalls am Wochenende 23. bis 25. August – die BraWo-Bühne zurück ins Freibad Raffteich.