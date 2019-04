Markus Schultze: Der Mann für große Momente

Braunschweig. Am Samstag führt der 47-Jährige in der VW-Halle durch das Programm der Mega-Show „Pop meets Classic“. Mit uns spricht er über das Leben.

Ihm ist bewusst, dass er sich vor 6000 Leuten schnell bis auf die Knochen blamieren kann. „Aber mir ist inzwischen auch klar, dass es kein Weltuntergang wäre, würde ich mich dort oben auf der Bühne zum Horst machen“, sagt Markus Schultze. Er lächelt verhalten: „Ich bin über die Jahre etwas gnädiger mit mir geworden.“

Wenn Schultze am Samstagabend auf der Bühne der Volkswagen Halle steht, wird es sein zehntes Mal sein, dass er „Pop meets Classic“ moderiert, das gigantische Crossover-Projekt mit der Jazzkantine, dem Staatsorchester und ausgesuchten Künstlern der Region. „Das ist einer dieser Jobs, die hilfreich sind, um eine gute Balance zu finden zwischen dem eigenen Perfektionsanspruch und der Einsicht, dass man sich nicht zu ernst nehmen sollte“, meint er.

Markus Schultze kann laut und leise. Selbst wenn er auf der Showbühne zur großen Geste ausholt und den Glamour solch eines spektakulären Abends zelebriert, verliert er nichts von seinem jungenhaften Charme. Keine Rampensau, die sich selbstverliebt suhlt in der Gunst des Publikums, sondern einer, der dankbar Spaß daran hat, dass Menschen ihm zuhören wollen.

An diesem Morgen erleben wir ihn von seiner eher nachdenklichen Seite. Wir könnten über so vieles sprechen. Über seine Jugend in Wolfenbüttel oder die Jahre beim Musiksender MTV in Berlin, die ihm unter anderem Interviews mit Janet Jackson, U2 und Farin Urlaub, dem Gitarristen der Ärzte, bescherten. Über die Schreinerlehre, die Liebe zur Natur oder seine zahlreichen Bands, die da mal Sisyphean Task, Milk auf Ex und Underwater Circus hießen. Oder über sein geliebtes Boot, das er ganz ohne Nägel gebaut hat. Wir könnten uns auch unterhalten über seine vielen Jobs, die er im Laufe seiner 47 Jahre irgendwann mal gemacht hat, um über die Runden zu kommen. Schultze schätzt, dass es so etwa 100 sein mögen. Schon als Kind hat er mit Kirschenpflücken und Rübenhacken sein Taschengeld aufgebessert.

Doch wir bleiben hängen in einem Gespräch über das Hier und Jetzt, über das Streben und Scheitern, über Sinnhaftigkeit und Glück. Schultze ist Vater eines 10-jährigen Sohnes und macht sich Gedanken, was die Digitalisierung mit den Menschen anstellt. „Ich bin bewusst langsam; mir geht das alles zu schnell“, sagt er kopfschüttelnd und gesteht, er benutze noch immer kein Smartphone. „Das ist weniger ein Statement als Selbstschutz.“

Er findet diese vielen Menschen seltsam, die ununterbrochen auf ihr Mobiltelefon stieren. So vorteilhaft diese Dinger sein mögen, hielten sie doch davon ab, im Hier und Jetzt und mit allen Sinnen anwesend zu sein. „Ich höre dann doch nicht mehr die Vögel, sehe nicht mehr den Himmel und das Leuchten in den Augen meines Gegenübers“, meint er. Das finde er bedauerlich. „Ich glaube, dass diese Technik die Menschen voneinander entfernt.“

Schultze braucht ihn nicht, all diesen Schnickschnack, ohne den die meisten Menschen nicht mehr auszukommen glauben. Der Fernseher ist uralt, sein Motorrad hat er sich als Wrack gekauft und ein Jahr daran herumgeschraubt, um es fahrtüchtig zu machen. „Ein neues Auto hatte ich noch nie“, meint er.

In seiner Zeit als MTV-Moderator habe er mehr Geld verdient, als er brauchte, und sich auch das eine oder andere gegönnt. Ein Loft in Kreuzberg zum Beispiel. Sehr stylisch. „Am Ende habe ich festgestellt, dass ich mehr in meiner Stammkneipe herumsaß als Zuhause. Es war eine tolle Erfahrung, ich habe das genossen und bin dankbar dafür, aber ich habe gelernt, dass mein Wohlbefinden und Glücksempfinden nicht von diesen Dingen abhängt.“

Und wieder kommen wir auf die Balance zu sprechen, die er anstrebt und die ihm immer häufiger auch gelingt. „Da gibt es den Wunsch, die Meisterschaft über das eigene Leben zu erlangen“, sagt Schultze versonnen. Das klinge jetzt sicher sehr groß, heiße aber nicht mehr, als Einfluss zu nehmen auf sich selbst. Auf die Gedanken und Gefühle. Man könne selbst entscheiden, aus welcher Perspektive man die Welt betrachte; ob man schwarz malen oder lieber durch die rosarote Brille schauen wolle.

„Ich will die Dinge gut machen und dabei unverkrampft sein“, sagt er. Als Vater, als Partner seiner Freundin, als Musiker. Oder wenn er mal wieder ein Boot oder etwas anderes Schönes baut. Das ist ihm extrem wichtig. „Für mich ist es ein entscheidender Wert, mich als Mensch Stück für Stück richtiger zu fühlen und das Leben an sich ein wenig besser zu verstehen. Für mich ist alles gut, wenn ich meinem Spiegelbild aufrichtig in die Augen schauen und sagen kann, ich liebe dich!“

Ein Grübler, immer mal wieder auf der Suche. Er habe die Neigung, recht hart mit sich ins Gericht zu gehen, und würde gern noch milder mit sich werden, sagt er. „Ich habe eine ganze Menge Esoterik-Bücher im Schrank“, räumt Schultze lachend ein und winkt ab: Nein, wie ein Apostel wolle er nicht rüberkommen. Aber er sei dankbar, dass er in seinen unterschiedlichen Tätigkeiten schon große Momente habe erleben dürfen. Tief, klar, rein und kraftvoll. „Auf einmal passt alles, du weißt, du bist genau richtig da, wo du gerade bist; du bist im Flow.“

Solche Momente seien für ihn so viel wertvoller als materielle Dinge. „Ich musste aber auch schon einsehen, dass sie sich nicht bewusst herbeiführen lassen.“ Nur wenn man offen genug und ruhig sei, dann könnten sich solch wertvollen Erlebnisse einstellen. Und augenzwinkernd setzt er nach: „Zumindest bei mir ist es so ...“

Termine:

Rockin’ Rittergut: Am Samstag, 11. Mai, 20 Uhr, spielt Markus Schultze mit seiner aktuellen Band „Indiegos“ in Veltheim.

Benefiz: Am 29. Mai gibt Schultze solo im Freibad seines Heimatdorfes Dettum ein Konzert für das Bad.

