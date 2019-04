24.000 Euro-Heim für die Brückentauben

Sie hocken traurig unter den Brückenbögen, zwischen den Stahlstreben, während unter ihnen der dichte Verkehr fließt. Und alle schimpfen über sie, weil sie ab und an etwas fallenlassen. Die Brückentauben von der Salzdahlumer Straße haben kein schönes Leben. Doch das soll sich nun ändern.

Die Tiere staunten nicht schlecht. Ein Kran hievte dieser Tage einen tonnenschweren Überseecontainer zwischen den Bahnbrücken hindurch an den Bahndamm. Was sie nicht ahnten: Es ist ihr neues Zuhause, ein 24.000 Euro teurer Taubenschlag, der bis zu 200 Tauben aufnehmen kann und es ermöglicht, die Population per Geburtenkontrolle in den Griff zu bekommen.

Worum geht es?

„Es handelt sich um eine Art Modellprojekt, dem – bei Erfolg – weitere Taubenschläge in der Innenstadt folgen könnten. Beispielsweise am Schloss, wo dutzende Tauben leben – mehr oder weniger gut“, blickt Beate Gries vom Verein Stadttiere Braunschweig voraus. Wobei sie natürlich an andere, optisch ansprechendere Lösungen als Überseecontainer denkt. Doch das alles sei momentan noch Zukunftsmusik.

Derzeit seien sie und ihre Leute dabei, den Taubenschlag artgerecht für die Tiere einzurichten und die Tauben auch schon erwartungsvoll auf ihr neues Zuhause einzustimmen. Doch regelmäßiges Anfüttern beispielsweise, das den Tieren signalisiert: Hier gibt’s was zu holen, hier kümmert man sich um sie!

Tierschützerin Beate Gries öffnet die Tür des Containers und steht vor einer Art Raumteiler aus Bauholz mit 42 Fächern, etwa 30 mal 30 Zentimeter großen Boxen, in denen sich schon bald die bis zu 200 Tauben, die unter den Bahnbrücken leben, Nester bauen können. „Nistmaterial finden sie gleich vor der Tür – und ihre geliebten Brücken, ihr Zuhause, haben sie hier auch.“ Dort könne man sie nicht weg bekommen. Denn die Tiere, alles ausgebüxte Nachfahren von Brieftauben, seien extrem standorttreu. „Sie kommen immer wieder dahin zurück, wo sie geboren wurden.“

Der Modelltaubenschlag findet bundesweit Beachtung, Medienvertreter geben sich derzeit die Türklinke in die Hand. „Er könnte der Durchbruch sein für die Verbesserung der Lebensbedingungen unserer Stadttauben“, sagt Beate Gries. Das Projekt werde gemeinsam mit der DB Netz AG realisiert. Als weiterer Partner habe man die Stadt Braunschweig ins Boot holen können. Sie unterstützt das Projekt für ein Jahr mit 10.000 Euro.

Die Verschmutzung mit Taubenkot unter den Brücken sei seit langem Anlass zu Beschwerden von Fußgängern und Radfahrern. Der Taubenschlag könne hier Abhilfe schaffen – und die Not der Tiere lindern. Die Tauben, weiß Beate Gries, leiden. „Sie hungern und verletzten sich bei ihrer Nahrungssuche oder werden überfahren, nicht selten werden Tauben hinter schadhaften Vergrämungen eingeschlossen. Bis zu 90 Prozent der Jungen verhungern.“ Eine nachhaltige Bestandsregulierung könne nur durch „Geburtenkontrolle“ erreicht werden. Der Verein Stadttiere setze deshalb auf die „Empfehlungen des Landes Niedersachsen zur Bestandskontrolle der Stadttaubenpopulation“: betreute Taubenschläge.

Wie funktioniert das System?

Und so funktioniert die Geburtenkontrolle: Durch die Schaffung kontrollierbarer Nistplätze kann durch den Austausch der Gelege gegen Plastik-Attrappen die Population nachhaltig und tierschutzgerecht reguliert und eine saubere Umgebung geschaffen werden. „Durch die Bereitstellung von Futter, Wasser und sicheren Brutplätzen bieten wie den Tieren, was sie brauchen und der Kot bleibt im Schlag.“ Tauben brüten bis zu sieben Mal jährlich. Das sei den Tieren früher mal so angezüchtet worden, als ihre Eier noch als Nahrung für den Menschen diente.

Die offizielle Einweihung des Taubenschlags findet im Mai statt.

Schläge können die Lebensbedingungen unserer Stadttauben nachhaltig verbessern. Beate Gries,