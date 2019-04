Trickdiebe stehlen mehrere Tausend Euro aus Auto in Braunschweig

Mächtig reingelegt wurde ein Mann (60) am Mittwochvormittag. Er hatte bei einer Bank in der Innenstadt im Auftrag seines Arbeitgebers einen fünfstelligen Geldbetrag für einen Kassenautomaten abgehoben. In seinem Dienstwagen legte er den Tragebeutel mit dem Geld im Fußraum der Beifahrerseite ab. Zur Sicherheit band er den Beutel noch mit den Trageschlaufen am Fahrzeug fest, wie die Polizei mitteilt.

Als der Mann losfahren wollte, sprach ihn eine Person in gebrochenem Deutsch an und bat offensichtlich dringend um eine Wegbeschreibung zum Krankenhaus. Nach einem kurzen Gespräch, lief der Unbekannte davon.

In diesem Moment stellte der 60-Jährige fest, dass seine Tragetasche mit dem Bargeld fehlte. Eine zweite Person hatte den kurzen Moment der Ablenkung genutzt, die Beifahrertür geöffnet und die Tasche mitgenommen.

Trotz sofortiger Fahndung durch die Polizei konnten die Täter vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittlungen wegen Trickdiebstahls wurden eingeleitet.