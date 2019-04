Balkonbrand in der Innenstadt und brennender Baum unter der A391

Die Braunschweiger Feuerwehr musste am Dienstagnachmittag gleich zwei Einsätze parallel bewältigen.

Zunächst hatten mehrere Anrufer eine Rauchsäule vom Friedrich-Wilhelm-Platz gemeldet. „Gebrannt hatte es schließlich in der Straße Am Bruchtor im 4. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses“, so die Feuerwehr.

Nach dem Eintreffen der Feuerwehr sei der Brand schnell lokalisiert worden: Es brannte auf einem Balkon auf der Gebäuderückseite, teilweise breiteten sich die Flammen auch auf die Fassadendämmung aus. Zwei Bewohner befanden sich in der verqualmten Wohnung. Die Feuerwehr holte sie aus dem Gefahrenbereich und bekämpfte den Brand sofort über das Treppenhaus.

„Ein zweiter Angriffsweg wurde mittels Drehleiter über das Flachdach des Gebäudes vorbereitet“, heißt es im Einsatzbericht. „Nach kurzer Zeit war das Feuer unter Kontrolle. Die betroffenen Bewohner wurden rettungsdienstlich versorgt. Sachschaden entstand auf dem Balkon und am Gebäude.“ Die Brandursache ist unbekannt.

Zur gleichen Zeit meldeten Spaziergänger auch einen Brand im Bereich der Oker unterhalb der A 391, unweit des Kleingartenvereins Schlehenhang. „Aufgrund der ungünstigen Zugänglichkeit wurde zu den Kräften der Hauptwache und der Ortsfeuerwehr Ölper auch die Ortsfeuerwehr Watenbüttel hinzualarmiert“, so die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte verlegten etwa einen halben Kilometer Schlauchleitung. Der brennende, liegende Baum und das ebenfalls in Brand geratene Grasland konnten durch die Ehrenamtlichen zügig abgelöscht werden. Das Tanklöschfahrzeug der Hauptfeuerwache stellte die Wasserversorgung sicher.